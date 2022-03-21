Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

"Asgari ücret tespitinde yöntem 2016 yılında değişti. 2016 yılına kadar, yılın altışar aylık dönemleri için tespit şimdi olduğu gibi Aralık ayı içerisinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belirleniyordu. Ocak ve Temmuz artış oranları Aralık ayında kesinleşiyordu.



2016 yılında yapılan değişiklikle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir yılın tamamı için geçerli olacak tek bir artış oranı belirlemeye başladı. Bu yöntem özellikle İşçi Konfederasyonları tarafından talep edilmişti.



Bugünlerde tekrar bir asgari ücret konusu konuşulur olmaya başladı. Hayat pahalılığının günden güne etkisini arttırmaya başlaması bu yönde birtakım görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Asgari ücretin Temmuz ayında yani altıncı ayın bitiminden sonra tekrar enflasyona göre güncellenebileceği özellikle iktidar siyasetçilerince medya önünde konuşuldu. Ne var ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üç temel bileşeni yani hükümet, işçi ve işveren taraflarından bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hatta konuyla ilgili Konfederasyonlar ile görüştüğümüzde de onlarda bu yönde bir talep olmadığını da öğrendik. Çalışma Bakanı Bilgin’de yaptığı açıklamada bu yönde bir çalışmalarının olmadığını, konunun Aralık ayında kapandığını, kanunla yapılan düzenlemenin Aralık Ayından itibaren bir yıl için geçerli olduğunu söyledi. Elbette eğer bu yönde bir gelişme olursa da bunun Meclis gündemine gelmesiyle mümkün olabileceğinin işaretlerini verdi."



'TEMENNİ OLABİLİR"

Bütün bu gelişmelere bakılırsa aslında asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin mevcut olmadığını söylemek mümkün. Bu yılın enflasyonla mücadeleyle geçeceği bir yıl olacağı da açıklanan yol haritalarıyla kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla bugünlerde konuşulanların siyasetçilerin temennisi olarak yorumlanması yanlış olmayacaktır."



Prof.Kılıç'ın yazısında açıklığı getirdiği zam tartışması geçtiğimiz hafta başladı. Tartışmanın kısa özeti ise şöyle:



ZAM TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili geçen hafta açıklama yapmıştı. Özkan, "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti.



Bu açıklama sonrası asgari ücrete yıl içinde ikinci zam beklentileri oluşmuştu.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.



Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.