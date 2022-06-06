Atık ithalatı tartışması: Türkiye Avrupa'nın çöplüğü mü?

Avrupa İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde, atık ithalatına ilişkin bir rapor yayınladı. Bu rapora göre Türkiye atık ithalatında 14.7 milyon tonla birinci sıraya yerleşti. Bu durum sosyal medyada "Türkiye Avrupa'nın çöplüğü" yorumuna neden oldu. Ancak Türkiye Plastik Sanayicileri Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, ithal edilen atığın çöp değil sanayinin hammaddesi olduğunu söyledi.

Haberler - NTV Haber 06.06.2022 - 07:16

Atık ithalatı tartışması: Türkiye Avrupa'nın çöplüğü mü?

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İstatistik Kurumu en çok atık ithal eden 10 ülkeyi açıkladı.

Türkiye 14.7 milyon ton atık ithalatıyla dünyada Mısır ve Hindistan'ı geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar sosyal medyada Türkiye'nin Avrupa'nın çöplüğü olduğu yorumlarını yaptı.

Türkiye Plastik Sanayicileri Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, Avrupa İstatistik Kurumu'nun raporunu NTV'ye değerlendirdi. Eroğlu, eleştirile karşılık alınan atıkların sanayinin hammaddesi olduğuna dikkat çekti.

Eroğlu, "İçeriğine girdiğimizde bunun çok büyük bir kısmının demir çelik hurdalarının olduğunu görüyoruz. Bunlar ark ocakları dediğimiz ocaklarda eritilerek evlerimizi yaptığımız inşaat demirleri birçok malzeme eritilerek tekrar ekonomiye katılıyor" dedi

Başkan Eroğlu, Türkiye içindeki geri dönüşüm oranının artırılması gerektiğini belirtti.

Yavuz Eroğlu, tüketicilerde depozito iade sisteminin başlaması için çalışma yapıldığını söyledi.

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