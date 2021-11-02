Avrupa bankalarının yarısı, son iki yılda CEO'larını değiştirdi

Pazartesi günü beklenmedik bir şekilde istifa eden Barclays CEO'su Jes Staley'in ardından UniCredit SpA, Danske Bank A/S ve Commerzbank AG, CEO'larının görevde kalmalarının şüpheli olduğu belirtiliyor.

Genel olarak, Avrupa'nın borsada işlem gören ilk 20 bankasının CEO'larının yarısı, iki yıl veya daha kısa bir süredir görevlerinde.

Bloomberg tarafından yapılan hesaplamalara göre, kalan 10 bankanın yöneticisi ortalama 6,5 yıldan fazla bir süredir görevlerinde bulunuyor.