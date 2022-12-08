Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2022 ECB kasım ayı faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ekim ayında politika faizini 75 ban puan artışla yüzde 2'ye yükselten Avrupa Merkez Bankası'nın, Kasım ayında nasıl bir faiz politikası uygulayacağı merak ediliyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2022 ECB kasım ayı faiz kararı)

faiz kararı, küresel piyasalar tarafından bekleniyor. Birçok yatırım aracını etkileyen ECB faiz kararı, kripto para yatırımlarını da etkileyebiliyor. Peki, ECB faiz kararı ne zaman?

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Buna göre; Avrupa Merkez Bankası (ECB) bir sonraki faiz kararını 15 Aralık'ta açıklayacak.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2022 ECB kasım ayı faiz kararı) - 1

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. oranı 2009'dan beri en yüksek düzeye yükseldi. İki aydaki toplam faiz artışı 1,5 puanı buldu.

Karar sonrası açıklama yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Birkaç toplantıda faizleri artırmak zorunda kalabiliriz" dedi.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2022 ECB kasım ayı faiz kararı) - 2

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.

Lagarde, ECB'deki ekonomistlerin enflasyon riskini yukarı yönlü nitelendirdiklerine dikkati çekerek, "Enflasyonda zirveye ulaştığımıza ve kısa sürede düşeceğine inanmamızı sağlayacak unsurlar görmüyoruz." dedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.

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