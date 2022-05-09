Avrupa'da 'yeşil tahvil' patlaması

PwC Lüksemburg tarafından araştırmaya göre Avrupa Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik (GSS) tahvil ihracı, yüksek büyüme senaryosunda 2026’ya kadar 1,6 trilyon euro’ya ulaşacak. Yeni yeşil tahvil ihraç hacminin 2026 yılına kadar en az 691.2 milyar euro’ya çıkması beklenirken sosyal tahvillerin 317.1 milyar euro’yu ve sürdürülebilirlik tahvillerinin 391.8 milyar euro’yu bulması bekleniyor.



EN BÜYÜK ENDİŞE İKİNCİ EL PİYASA



Raporda, GSS tahvillerinin hala nispeten sınırlı arzı ve birçok yatırımcının bunları vadeye kadar elde tutma isteğinin, ikincil piyasa likiditesini vurduğu belirtildi. Ancak PwC, hem kamu hem de özel sektördeki ihraçların artmasıyla birlikte likidite kısıtlamalarının önümüzdeki yıllarda "önemli ölçüde" düşebileceğini öngörüyor. Çalışma aynı zamanda kamu sektörünün GSS tahvillerinin ana ihraççısı olmaya devam edeceğini ve arzın geçen yılki 266 milyardan 2026 yılına kadar 712 milyar euro’ya ulaşacağını gösterdi. Özellikle finans dışı sektörlerden kurumsal ihraçların ivme kazanacağı ve 2026'da yaklaşık üç kat artarak 687.7 milyar euro’ya ulaşacağı hesaplanıyor.