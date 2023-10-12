Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne? Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı

Bağ-kur prim gün sayısının ne zaman düşeceği, Bağ-kur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte, birçok Bağ-kur'lu 9000 prim günü şartı nedeniyle yasadan faydalanamamıştı. Bağ-kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma kapsamında Bağ-kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak. Peki, Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne?

Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne? Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı

Bağ-kur'lu çalışanlar tarafından 9000 olan prim gün sayısının 7200'e ne zaman düşürüleceği, emekli olmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Bağ-kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı açıklandı. İşte ayrıntılar.

"BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne? Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı - 1

BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?

Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Sandığı’na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.

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