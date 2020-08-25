Bakan Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki byük doğalgaz keşfini "Yeni bir çağın başlangıcı" olarak değerlendirdi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.08.2020 - 15:47

Bakan Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de doğalgaz keşfini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisine ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Karadeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."

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