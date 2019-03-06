Bakan Albayrak'ın sözlerinden satır başları;

"2019 yılında hız kesmeden ocak ve şubat ayındaki verilerle devam ediyoruz.

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe aldık. Mayıs ayında geçen yıl, 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 sonu itibarıyla YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

Son dönemde ekonomimizde yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı da iç dengelenmede, yani enflasyon oranında kaydedilen başarıdır. Tanzim satışların başarısını gördük. Yıllık enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine indi. 2019 enflasyonu hedefin çok altında gerçekleşecek.

Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık. Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz.

Konkordato süreci hızlı şekilde tersine dönmeye başladı. Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Konkordato müracaatları yüzde 50-70 gibi oranda azaldı.

Reel sektörün krediye ulaşmasını da güçlendiriyoruz. Daha da güçlenerek devam edecek. Faizleri tek haneye düşüreceğiz.



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