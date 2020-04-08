Bakan Albayrak'tan Akkuyu NGS açıklaması

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 14:39
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından,Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 8, 2020
70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.
Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz. pic.twitter.com/vP53HMM1HL