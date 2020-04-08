Bakan Albayrak'tan Akkuyu NGS açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 14:39

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