Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik dağıtım sektörüne 20 milyar lira yatırım

Enerji Bakanı Dönmez elektrik dağıtım sektörüne yönelik yatırım tutarını açıkladı.

Bakan Dönmez, (Elektrik dağıtım sektörüne) "Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi. 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak" dedi.

2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerektiğine değinen Bakan Dönmez, "Sektörel siber ataklarda popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11’i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık her 9 siber ataktan 1’i enerji sektörüne yapılıyor" diye konuştu.