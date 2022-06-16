Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik dağıtım sektörüne 20 milyar lira yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektörüne geçtiğimiz yıl toplamda 20 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Haberler - İHA 16.06.2022 - 12:32

Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik dağıtım sektörüne 20 milyar lira yatırım

Bakanı Dönmez elektrik dağıtım sektörüne yönelik yatırım tutarını açıkladı.

Bakan Dönmez, ( dağıtım sektörüne) "Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi. 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak" dedi.

2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerektiğine değinen Bakan Dönmez, "Sektörel siber ataklarda popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11’i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık her 9 siber ataktan 1’i enerji sektörüne yapılıyor" diye konuştu.

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