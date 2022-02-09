Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" dedi. Bakan Dönmez ayrıca 'elektrik faturalarında yeni düzenleme olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi ve "Gelen talepleri değerlendiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 15:54

Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla 'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"GELEN TALEPLERİN HEPSİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakan Fatih Dönmez, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikte kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırının 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade eden Dönmez, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Dönmez, Azerbaycan'ın şubat başı itibarıyla Türkiye'ye günlük 4-5 milyon metreküp ilave doğal gaz gönderdiğine de değinerek, ilave akışın da devam ettiğini söyledi.

İran'dan gelen gazın henüz beklenen seviyede olmadığını aktaran Dönmez, "İran'dan gelen doğal gazda belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gaz ve elektrikte herhangi bir kısıtlama söz konusu değil" bilgisini paylaştı.

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