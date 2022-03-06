Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye'nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu ifade etti.

Haberler - NTV Haber 06.03.2022 - 09:39

Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması

İlişkili Haberler

Ayçiçek yağında kriz kapıda mı?

Ayçiçek yağında kriz kapıda mı?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin paylaşım yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır.

Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...