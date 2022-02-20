Bakan Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Perakende sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul'da yapılan toplantıda sektöre yönelik gelişmeler ele alındı. Bakan Nebati, "sektör temsilcilerinden, 'Birlikten Berekete Kazanan Türkiye' kampanyamıza tam destek sözü aldık" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.02.2022 - 08:25

Bakan Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı , gıda ve perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı.

Nebati, Twitter hesabından, gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantıda, "Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü aldıklarını paylaştı.

Bakan Nebati diğer mesajında "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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