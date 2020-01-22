Bakan Pekcan'dan ABD'ye ek vergi mesajı

İsviçre'nin Davos kentindeki 50'nci Dünya Ekonomik Forumu ikinci gününde devam ediyor.

Zirve için Davos'ta bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu tip platformları ikili görüşmeler için avantajlı buluyoruz. Burada muhataplarımızla görüşeceğiz.

(Ticaret savaşları) Son dönemde çok arttı. Bu artış ticaret savaşını başlatan gelişmiş ekonomilere de olumlu yansımıyor. Dünyada küresel büyüme azaldı. Küresel ticaret, yatırımlar azaldı, belirsizlikler arttı. Bütün dünya ekonomisi etkilendi. Dünya böyle bir trenddeyken biz başarılı bir dönem geçirdik. Bu artışa baktığımızda DTÖ'nün açıkladğı verilere göre dünyada ihracatı en çok artan ilk 50 ülkenin 2019'un 9'uncu ayı itibarıyla yüzde 2,7 azaldığını Türkiye'de 2,6 arttığını görüyoruz. Bu konjonktürü pozitife çevirmek için fırsatlarımız olduğuna inanıyoruz.

(İhracatta yeni pazarlar) Biz yeni pazarları hedef aldık. Mevcut pazarlarda da konumumuzu güçlendirmeye kararlıyız. AB ihracatımız binde 8 azaldı ama değer bazında AB'ye karşı 14 milyar dolar artı verdik. Bir önceki sene 3,9 milyar dolardı. Hedeflerimiz doğrultusunda iş dünyasıyla beraber çalışıyoruz. 2020'de de inşallah iyi bir performansla devam edeceğiz.



(Gümrük Birliği anlaşmasında revizyon) Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gecikti. Artık AB'nin de Türkiye'nin de üçüncü ülkelerle gneiş kapsamlı anlaşmaları mevcut. Konseyden yetkilendirme bekleniyor, bu güncellenmenin başlaması engelleniyor. Artık bunun bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. 2020'de bu konuda adım atacağımıza inanıyorum.



(ABD ile karşılıklı ek vergiler) ABD mart 2018'de ek vergi getirdi sonra iki katına çıkardı. Biz de denk düşecek şekilde ek vergi getirdik. Sanayicilerimizin etkilenmemesi için özel dikkat gösterdik. Tütün, viski, çeltik, otomotiv, ceviz, badem gibi ürünlere getirdik. ABD ek vergileri kaldırırsa biz de kaldırmaya hazırız."