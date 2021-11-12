Bakan Varank'tan 'uzaktan çalışma' açıklaması

Uzakan çalışma Meclis gündemine gelecek... Açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

Varank konuya, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada değindi.

Bu konuda salgın döneminde hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını belirten Varank, "Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzun zamandır talep edilen uzaktan çalışma uygulamasını hayata geçirip kapsamını genişlettik" dedi.



Varank, bütün tarafların uygulamadan memnun olduğunu kaydetti.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın uzaktan çalışma uygulamasını yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi vardı, şu anda yüzde 50 olarak uyguluyoruz" diyen Bakan, şunları kaydetti:

"Bu yetkiyi artıracak şekilde de yüce Meclis'imizden yetki talep edeceğiz. Çünkü belirli sektörlerde özellikle artık uzaktan çalışmadan başka bir ihtimali düşünen çalışanlar bulamıyorsunuz. Dolayısıyla burada da inşallah gerekli aksiyonu almış olacağız."

