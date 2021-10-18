Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda uzaktan çalışma 2022 sonuna uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, teknolojik olanaklar sayesinde kadınlar ile erkekler arasındaki fırsat eşitliği uçurumunun giderek daraldığına işaret ederek, emek ve kas yoğunluğu işlerden, akıl ve düşünce yoğunluğuna sahip işlere geçtiklerini anlattı.



Dijitalleşme sayesinde mekan ve zamana olan bağımlılığın ortadan kalktığını vurgulayan Varank, tüm bunların kadın ve erkeği başlangıç çizgisinde aynı noktaya getirdiğini bildirdi.



Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların iş hayatına katılımı konusunda çok daha net adımlar atılması gerektiğini aktaran Bakan Varank, 2023 hedeflerinden bir tanesinin de kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41'e çıkarmak olduğunu ifade etti.



Bu hedefin sadece kadın istihdamını artırmak olarak yorumlanmaması gerektiğine işaret eden Varank, şunları söyledi:



"Biz aslında kadınların karar mekanizmalarında, kilit pozisyonlarda daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Bunun için de ulaşabileceğimiz kadar çok kadın girişimcinin hayaline ortak olmak istiyoruz. Bakınız, kadın girişimciler yalnızca 2020 yılında 43 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı alarak 2019'daki tutarı 7'ye katlamayı başardılar. "



DESTEK 1.3 MİLYARI AŞTI

Bakan Varank, KOSGEB ile kadın girişimcilerin hep yanında olduklarını belirterek, 2019'da tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde Yeni Girişimci Desteği uygulamasını güncellediklerini dile getirdi.



Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Programları ile girişimcilerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için teşvikleri artırdıklarını anlatan Varank, "2012'den bugüne kadın girişimcilere sağladığımız destek tutarı 1,3 milyar lirayı aştı. Yine KOSGEB tarafından 1 milyona yakın kişiye verilen girişimcilik eğitimlerinin yarısını kadınlar oluşturduğu için büyük mutluluk içerisindeyiz. Sadece KOSGEB üzerinden değil, Kalkınma Ajanslarımız da kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik projelere şimdiye kadar 101 milyon lira destek sağladı." ifadelerini kullandı.



2022 SONUNA KADAR YÜZDE 50 UZAKTAN ÇALIŞMA

Bakan Varank, teknoparkların, kadın istihdamının gelişmesine de önemli imkanlar sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bugün teknoparklarda 20 bine yakın kadın personel istihdam ediliyor. Bunların büyük çoğunluğu Ar-Ge personeli. Tabii ben yeri gelmişken sektörün beklediği önemli bir müjdeyi buradan duyurmak istiyorum; biliyorsunuz, özellikle yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası, tüm dünyada çalışma yöntemleri hızla değişti. Hem pandeminin zorunlu kıldığı mesafe hem de dijital teknolojilerin hızla gelişmesi, uzaktan çalışma süreçlerini hızlandırdı. Teknoloji ağırlıklı firmalarda bu ihtiyaç ve değişim çok daha fazla ön plana çıktı.



Pandeminin ilk gününden itibaren Bakanlık olarak bu konuda çok hızlı aksiyon aldık. Çalışanların sağlığını korumak, aynı zamanda firmalarımızın Ar-Ge süreçlerine devam edebilmeleri için uzaktan çalışmanın önünü açan düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu düzenlemelerin süresi bu ay bitiyordu. Sektörden bu düzenlemelerin sürmesi yönünde yoğun talepler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız hem bu talepleri hem de dünyanın bu alandaki gidişatını göz önünde bulundurup önemli karar aldı. Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personeller, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecekler. Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemenin tüm sektöre hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve gelelim bugün bizleri bir araya getiren KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, KOSGEB, Bilişim Vadisi, TOBB ETÜ ve TUBİTAK TÜSSİDE'nin paydaşları arasında yer aldığı İnovasyonda Kadın projemize… Gördüğünüz üzere Bakanlığımıza bağlı 4 ayrı kurumla bu işe destek veriyoruz çünkü bu işi önemsiyoruz ve lafla değil, icraatla konuşmayı seviyoruz."