Bakıcılarla aileleri buluşturan sistem

Çocuklarına kendi evinde, güvenli, bilgili ve tecrübeli kişiler tarafından bakım, eğitim, hoşça vakit geçirme ve diğer hizmetlerin verilmesini isteyen ailelere geniş yelpazede ve istenen her profilde elamanla yardıma koşacak bir sistem oldukça ilgi görüyor.

evimdebak.com, adresi üzerinden hizmet veren Amerikan usulü bu sistemle, aileler kendilerine uygun ve her türlü güvenlik taramasından geçmiş olan kişilerin profillerine bakarak seçim yapabiliyor. Alanında eğitimli, sosyal güvenliği olan ve daha çok kadın personelin istihdam edildiği bu sistemle saatlik, günlük ve belli periyotlarda hizmetler alınabiliyor.



“Evimde bak” projesi, çalışan bir anne olan Ayda Kılınç’ın, çocuğuna eğitimli ve güvenilir bir bakıcı arayışı ve bu konuda yaşadığı sorunlar sonucu ortaya çıktı. Kendisi işteyken çocuğuna bakacak, güvenilir, deneyimli ve eğitimli bir bakıcı bulmakta zorlanan Ayda Kılınç, Türkiye’de kendi ile aynı sorunu yaşayan binlerce çalışan kadının sorununa çözüm bulmak için bu yola çıkıyor.



18 İLDE HİZMET VERİYOR



Halen İstanbul’un tüm ilçeleri ve Türkiye 18 ilde veren evimdebak.com, her geçen gün bünyesinde bulundurduğu kişi sayısını ve hizmet verdiği bölgeleri genişletmektedir.



Projenin ana amacı, kendi evinde çocuğuna bakacak birini bulmak olunca, isim de doğal olarak “evimde bak” olmuş. evimdebak.com, annelerin çocuklarına bakacak kişiyi bulmaları zaten çok zor iken, onlara yüzlerce seçenek arasından seçme imkanı da sunuyor. Siteye giren herkes kendi oturduğu bölgeye yakın bakıcıları görüp, onların profilleri ile eğitimlerini inceleyebiliyor ve çocukları için en doğru kişiye karar verebiliyor. Üstelik sadece tüm gün bakım değil, günün istediği saatlerinde de bu hizmeti alabiliyor.



OYUN ABLALARI EVE GELİYOR



Çocukların kaliteli vakit geçirebilmeleri, iyi iletişim kurabilmeleri ve sosyalleşmeleri için de bu sistemden destek alınabiliyor. Oyun ablası veya çocuğun ilgi duyduğu herhangi bir alanda da özel ders ihtiyacı, okullarında zayıf oldukları dersler için de hizmet almak mümkün. Türkiye’nin iyi eğitim veren üniversite öğrencileri ve mezunların profilleri incelenerek çocuklara en uygun olan kişiye karar vermek mümkün.



ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL EĞİTİM



Sistem özel eğitime gereksinim duyan otizmli ve down sendromlu çocuklar için de özel ekiplerle çalışıyor. Üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği öğrenci ve mezunları ile, psikoloji bölümü öğrenci ve mezunlarını da bu bölümde bir araya getiriyor.



evimdebak.com kadın istihdamı için de bir örnek teşkil ediyor. Bünyesinde barındırdığı üniversiteli çalışma arkadaşları ile onlara hem iş hem de kariyer imkanı sağlayarak, üniversiteli genç istihdamının önünü açıyor.