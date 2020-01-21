Barclay kardeşler, Londra'daki ünlü Ritz Hotel'i Suudiler'e satıyor

Barclay kardeşler, Londra'daki Ritz otelini satmak üzere Suudi yatırımcılarla görüşüyor. Milyarder Barclay kardeşler, Londra'daki Ritz Hotel'i varlıklı Suudi Arap ailelerini temsil eden özel bir yatırım grubuna

satma görüşmelerinde sona geldi. İngiliz basını satışın bitmek üzere olduğunu, Barclay Kardeşlerin bu satışla 'kariyer finali' yapacağını iddia etti.



Sir David ve Sir Frederick Barclay'in, Cidde merkezli Sidra Capital'in satın alma yaklaşımını değerlendirdiği, bunun da Londra'nın sembol mülklerinden birinin 25 yıl sonra el değiştirmesine yol açabileceği yazıldı.



85 yaşındaki Sir unvanlı ikizler, Barclay Kardeşler'in toplam serveti 4 milyar doların üstünde.

SİYASETİN KARA KUTUSU İKİZLER

1950'lerde kumar ve eğlence sektöründe yaptığı işler, ardından da vergi cenneti ülkelerdeki (Channel Island gibi) işleriyle tanınan tek yumurta ikizi kardeşler 2014'de ünlü The Daily Telegraph gazetesini de satın almıştı. “Barclay kardeşler” 665 milyon sterline satın aldıkları Telegraph dışında İskoçya'nın etkili gazetesi Scotsman'in de sahibi.

Londra'nın sembol binalarından Ritz Oteli'nin sahibi olan Barclay Kardeşler Thatcher'ın başbakanlığı döneminde aldıkları kumar lisanslarıyla hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Londra'daki lisanslı kumarhanelerin üçte birine sahip olduğu düşünülen ikizlerin, İngiliz siyasetinin kara kutusu olduğu da bilinen bir gerçek.

5 ÇAYI İÇİN EN İYİ ADRESLERİN BAŞINDA

Ritz'in ikindi çay partileri (afternoon tea party) İngiliz kültüründe ayrıcalıklı bir seremoni.

Birleşik Krallık aristokrasisi ve bunu yerinde görmek isteyen varlıklı turistlerin uğrak noktası olan Piccadilly yakınlarındaki Green Park'ın köşesinde bulunan The Ritz, 1906'da inşa edildi. Londra’nın en önemli sosyal etkinliği olan 5 çayı için 110 yıldır tercih edilen salonda ünlü füme somonlu parmak sandviçler ve üç katlı petit four tabağı ile İngiliz geleneğini yaşamak isteyenler, rezervasyon yaptırmadan kolay kolay yer bulamıyor.