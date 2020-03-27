BDDK bankaların çağrı merkezi çalışan sayısını artırmasını istedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çağrı merkezi çalışan sayısının artırılmasını istedi.

Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için bazı bankalar çalışma saatlerini kısalttı. Özel bankalar da hafta başından bu yana 12.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu saatler arasında şubelere belirli sayıda müşteri alınıyor.



Öte yandan birçok vatandaş da virüs salgını nedeniyle evinden çıkıp bankaya gitmek istemiyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların artan müşteri talebine cevap verilebilmesi için çağrı merkezi hizmeti veren personel istihdamını artırması gerektiğini duyurdu.



Kurumdan yapılan açıklamada, bankaların müşterilerin her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla yükümlü olduğu dile getirildi.

GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI ÇAĞRISI



Açıklamada "Bankalar çağrı merkezi üzerinden gerekli yönlendirmeleri yapabilecek iş kurgularını ivedilikle oluşturmali" ifadeleri yer aldı.



Telefon bankacılığında müşterilerin sesli yanıt sisteminden yeterli hizmet alamaması durumunda makul sürede müşteri temsilcilerine ulaşabilmelerinin sağlanması istendi.



Açıklamada vatandaşlara da bir çağrı da yer aldı.



Bankaların virüs salgını ile mücadele ederken bazı taahhütler verdiği hatırlatılarak bu taahhütlere uyulmadığını düşünen vatandaşın durumu kendilerine iletmesi istendi.



İletişim kanalı için de 0850 222 23 35 ve bddk.org.tr adresleri paylaşıldı.



ALBAYRAK: TAAHHÜTLERİN TAKİPÇİSİYİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise konu ile ilgili sosyal medya şu ifadeleri kullandı:

Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler.''