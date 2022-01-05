Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Maaş kat sayılarının artmasının ardından bedelli askerlik ücretine de zam gelmesi bekleniyor.

2021 yılının ikinci yarısında, bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödeme yapılıyordu. Memur maaşlarının ve maaş kat sayılarının belirlenmesinin ardından gözler bedelli askerlik ücretine çevrildi.



Milli Savunma Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak yeni memur maaşı kat sayısı ile yapılan hesaplamaya göre,

yeni bedelli askerlik ücretinin 55 bin 489 lira olması bekleniyor.



Böylelikle bedelli askerlik ücreti yüzde 28-29 oranında artmış olacak. Bu rakam 2022 yılının temmuz ayına kadar geçerli olacak.

Temmuz ayından sonra bedelli askerlik ücreti yeniden güncellenecek.

