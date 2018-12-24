Son dakika haberi!
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor.
NTV'ye konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu geceden itibaren pompa fiyatlarında benzin için 27,7 kuruş, motorin için 28,6 kuruş indirim olacak" dedi.
İndirim sonrasında Ankara'da ortalama 5,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 5,62 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,70 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 6,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,92 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 5,81 liraya, İzmir'de 6,19 liradan 5,91 liraya inecek.
PETROL VE DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLEDİ
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Geçen hafta petrol fiyatları yüzde 9, dolar da yüzde 2 geriledi.
AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ
Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.