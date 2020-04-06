Benzine 15 kuruş zam

Benzine gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.

ntv.com.tr 06.04.2020 - 16:23 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 16:25

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Benzine zam geldi.

EPGİS, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Benzine en son cumartesi günü 20 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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