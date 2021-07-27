Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 41 büyüdü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), ilk yarı yıl sonuçlarını ve sektörle ilgili gelişmeleri online düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

Dünyada enflasyonist bir trend başladığının altını çizen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, bu durumun sebep ve sonuçlarına değinip, gelişmekte olan ülkelerde bir miktar daha fazla enflasyon görüleceğini dile getirdi.



Dinçer, konut satışlarının beyaz eşya sektörüne etkilerine de değindi.



"4 MİLYAR DOLARDAN FAZLA CARİ FAZLA VEREN ÖNEMLİ BİR SEKTÖRÜZ"



2021 yılı ilk yarısı verileri ile ilgili bilgi veren Dinçer, Türkiye'nin dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üretim üssü olmaya devam ettiğini söyledi.



Dinçer, sektörün 4 milyar dolardan fazla cari fazla veren önemli bir sektör olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Türkiye açısından, büyümeye de çok ciddi bir potansiyelimiz var. Dünyada her konuda bir yarış, rekabet olduğu gibi tabii ki beyaz eşya sektöründe büyük bir rekabet var. Yıllardır verdiğimiz emekle, Ar-Ge, teknoloji yatırımlarımızla, ihracat potansiyelimizle, markalı satışlarımızla sayesinde artık dünyada ikinci sıraya gelmiş durumdayız. Bu gurur duyacağımız bir veri ancak birinci olan Çin'le aramızda çok büyük bir üretim anlamında fark var. Bizler 30 milyon adedi konuşurken, Çin 240 milyon adedi konuşuyor.



Tabii ki gurur duyacağız kendimizle ama biraz daha fazla daha agresif bir büyüme planı yapmak istiyoruz, daha fazla büyümek istiyoruz. Çünkü dünyadaki bu büyük pastadan daha fazla pay almak istiyoruz. Çin'in büyük bir nüfusu var, belki birinci olamayacağız ama hem yurt içi pazarını hem de ihracat pazarlarını çok büyük adette daha da fazla büyütme şansımızın olduğunu ve hırsımızın, inancımızın olduğunu paylaşmak istiyorum."



"2020 YILINDA ARTIŞ, SATIŞ, ÜRETİM TEMPOSU SAĞLANDI"



Can Dinçer, 2020 yılını 29,7 milyon adetle tamamladıklarını anımsatarak, şu bilgileri paylaştı:



"Türkiye'de 2020 yılında kıymetli bir artış, satış, üretim temposu sağlandı. 2021'de, Ocak-Haziran ayında gerçekten çok güçlü rakamlar geldi. Geçen seneki başarılı grafiğimizin iç satışta devam ettiğini gözlemliyoruz. Ocak-Haziran 2021'de 6 ana üründe Türkiye satışları, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir artışla 4,6 milyon adet oldu. Geçen sene ihracatta, özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında, kapanmalar ve pandemi nedeniyle Avrupa pazarlarında ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. İhracatta da 2021 yılı ilk yarısında yüzde 47'lik bir artışla 12,8 milyon adedi yakaladık.



Geçen senenin üzerinden yüzde 48'lik üretim artışı sağladık. TÜRKBESD'e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 senesinin ilk yarısına kıyasla yüzde 41 artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti.

HAZİRANDA YÜZDE 5 AZALMA

Haziran ayında iç satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 düşüş gösterirken, ihracat yüzde 29 arttı, 2 milyon 200 bin sınırını geçti. Üretimde de haziran ayında 3 milyon sınırını geçtik ve yüzde 20'lik bir büyüme sağladık."



İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ve rakamlarında çok fazla bir değişiklik bulunmadığını aktaran Dinçer, salgın nedeniyle dönemsel kaymaların olabildiğini vurguladı.



TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz senenin ilk 6 ayında hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında çok iyi bir sınav verdi. Haziran ayı itibarı ile iç pazarda yüksek baz etkisi ve azalan konut satışlarının etkisini hissetmeye başladık. Önümüzdeki dönemde Covid-19'un seyri ve ekonomi üzerindeki etkileri satışlarımızda belirleyici olacaktır" diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇİN AŞILANMANIN DEVAMI ÇOK KRİTİK"



Toplantı çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dinçer, yıl sonu öngörüsünde bulunabilmek için aşılanmanın seyrinin kritik olduğunu bildirdi.



Dinçer, "Tüketicinin talebi yüksekti ama Türkiye'deki üreticiler talebi doğru bir zamanda etkin bir şekilde yöneterek karşıladılar. O bakımdan yüksek bir talep var ilk 6 ayda ve şu anda da yaz sezonundayız. Düğünler burada kritik. 2020 yılında, 2019 yılına göre, düğünlerde ciddi bir daralma olmuştu. Fakat bizim aldığımız izlenim, düğünlerde bu sene ciddi bir sıçrama olduğu yönünde. Minimum düğün sayısında yüzde 25'lik artış olacağını düşünüyoruz. Temmuz, ağustos, eylül aylarında yoğun bir düğün dönemi var, bunun da beyaz eşya satışlarına yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.

