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ABD’de uluslararası finans piyasalarının etkili oyuncularıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray temaslarında tarihi bir görüşmeye imza attı.

Bu sürpriz görüşme Albayrak ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşandı. Görüşmenin ayrıntılarını Washington'da bulunan NTV Ankara istihbarat şefi Ahmet Ergen aktardı.

"OLUMLU VE YAPICI"

Trump görüşmesinin ardından, bakanlar ve Trump'ın danışmanı ve damadı Gerald Kuschner'in yer aldığı kapsamlı bir toplantı yapıldı. Bakan Albayrak, Trump görüşmesini, "Olumlu ve yapıcı geçti. Sayın Cumhurbaskanımızın mesajlarını ilettik" sözleriyle anlattı.

Albayrak, Rusya eksenli S-400 gerginliği ve dolarda yaşanan hareketlilikle aynı döneme denk gelen görüşmenin gayet sıcak ve pozitif bir havada gerçekleştiğini söyledi.



Beyaz Saray ve Türkiye adına bugüne kadar yapılan görüşmelere bakıldığında, bir ABD Başkanı ile bir Türk bakanın gerçekleştirdiği ilk görüşme olarak takvimlerde yer alacak görüşmeyi değerlendiren Albayrak, bu temasın ABD’nin Türkiye’ye verdiği önemin göstergesi olduğu ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJLARINI İLETTİK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi ve American Turkish Concil’ın (ATC) 37’nci yıllık ortak toplantısında yapacağı konuşma öncesinde Ritz Carlton Hotel’de gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, temaslarla ilgili şunları söyledi:

"Perşembe gününden itibaren toplantılarımız vardı. Pazartesi günü de iki tane programımız vardı. Bir tanesi Beyaz Saray’da muhataplarımızla… Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmemiz oldu. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti.

Her ne kadar bakanlığımızla alakalı konuları görüşmek için gelmiş olsak da başvurumuza bağlı olarak sayın başkanla da temasımız oldu. Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.

Ben Hazine ve Maliye Bakanıyım. Gözlemimi ifade edebilirim. Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı…"

BEYAZ SARAY BULUŞMASI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (sağ 2) , Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin (sağ 3) ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner (sağda) ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi.

"POZİTİF GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"

Görüşmede S-400, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması, bölgesel konularda işbirliği başlıklarının ele alındığını anlatan Albayrak, "Trump'tan gayet pozitif geri dönüşler aldık" dedi ve bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini kaydetti.

Bakan Albayrak, "Trump görüşmesi S-400 sorununun aşılmasında yeni bir pencere açar mı?" şeklindeki bir soruyu şu yanıtı verdi:

"Benim edindiğim intiba, gayet yapıcı ve olumlu. S-400 konusunda ihtiyaçlara dair aktarılanlarla ilgili gayet makul bir bakış açısı sergiledi. Bu konu özelinde bıraktığı intiba, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinin o kadar kolay dama atılacak bir süreç yönünde. Görüşmeye dair şunu söyleyebilirim ki, S-400 ve diğer konularda olumlu geçti."

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR"

Albayrak, Trump'ın bakan düzeyinde bir isim olarak kendisiyle görüşmesinin nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik bir soruyu da, "Görüşme, Türkiye'ye verilen önemi, Türkiye'nin stratejik önemini gösteren bir husus" şeklinde yanıt verdi.

Türkiye - ABD ilişkilerine bakarken bunun göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın yakın zamanda bir görüşmesi olabileceğini de sözlerine ekledi.