Biden'ın Fed Başkanı adayını açıklaması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adayını bu hafta açıklaması bekleniyor.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'in yapacağı seçim konusunda bu haftanın ilk yarısında daha fazla bilgi verileceği belirtildi.



ABD basınına göre Başkan Biden, Fed başkanlığı için adayını perşembe günkü Şükran Günü tatilinden önce açıklayacak.

Görev süresi şubat ayında sona erecek olan Jerome Powell'ın yeniden aday gösterilebileceği ya da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard isminin öne çıkabileceği tahmin ediliyor.

Senatör Joe Manchin, Biden'in Fed başkanlığı için aday göstermesi olası iki isim olan Lael Brainard ve Jerome Powell ile görüşmek istiyor. Manchin, geçtiğimiz hafta Powell ile bir araya gelmiş ve enflasyon konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etmişti.

Dünya genelinde artan Covid-19 vakaları ve enflasyon baskısı varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, piyasalarda bu hafta Fed'in toplantı tutanakları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

