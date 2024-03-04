Bitcoin halving (Bitcoin yarılanması) ne zaman? Bitcoin fiyatı 2 milyon TL'yi aştı

Bitcoin halving yani Bitcoin yarılanmasının ne zaman meydana geleceği, kripto para yatırımcıları tarafından merak edilen tarihler arasında yer alıyor. Her 4 yılda bir yarılanma dönemine giren Bitcoin, blok yüksekliğine bağlı olarak halving gerçekleştiriyor. Son olarak 1 Mayıs 2020 tarihinde halving yaşayan BTC'nin bu yıl yeniden yarılanmaya gidecek. Peki, Bitcoin halving ne zaman?

Bitcoin halving (Bitcoin yarılanması) ne zaman? Bitcoin fiyatı 2 milyon TL'yi aştı

2024 yılı halving tarihi, yüz binlerce yatırımcısı tarafından sorgulanmaya başladı. Yarılanma tarihine kısa bir zaman kala yeni zirvelere doğru ilerleyen , bugün itibarıyla 65 bin doları yeniden gördü. Bitcoin'in geçtiğimiz dönemki zirvesi 69 bin dolarda yer alıyor.

BİTCOİN HALVİNG NE ZAMAN?

Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin yarılanması blok yüksekliğine bağlı olduğundan, kesin bir tarih vermek mümkün değil fakat her 200 bin blokta bir gerçekleştiğinden, bir sonraki Bitcoin yarılanmasının blok yüksekliğinin 840 bine ulaşacağı öngörülüyor.

Bitcoin halving (Bitcoin yarılanması) ne zaman? Bitcoin fiyatı 2 milyon TL'yi aştı - 1

BİTCOİN FİYATI 2 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 65 bin doları gördü. Gün içinde en yüksek 65 bin 550 doları gören Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyesini güncelledi.

Ethereum ise 3 bin 500 doların üzerinde alıcı buldu. Bitcoin, yerli borsalarda ise 2 milyon 46 bin TL'den el değiştirdi.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...