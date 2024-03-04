Bitcoin halving (Bitcoin yarılanması) ne zaman? Bitcoin fiyatı 2 milyon TL'yi aştı

2024 yılı Bitcoin halving tarihi, yüz binlerce kripto para yatırımcısı tarafından sorgulanmaya başladı. Yarılanma tarihine kısa bir zaman kala yeni zirvelere doğru ilerleyen Bitcoin, bugün itibarıyla 65 bin doları yeniden gördü. Bitcoin'in geçtiğimiz dönemki zirvesi 69 bin dolarda yer alıyor.

BİTCOİN HALVİNG NE ZAMAN?



Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor.



Bitcoin yarılanması blok yüksekliğine bağlı olduğundan, kesin bir tarih vermek mümkün değil fakat her 200 bin blokta bir gerçekleştiğinden, bir sonraki Bitcoin yarılanmasının blok yüksekliğinin 840 bine ulaşacağı öngörülüyor.

