Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve diğer ilgililerle, Eskişehir Orman Fidanlığı ve yerleşkesindeki Biyoyakıt Tesisi, Toprak ve Ekoloji Enstitüsü ile Kayaç Parkı'nda incelemede bulundu.



Pakdemirli, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir Orman Fidanlığı'na özellikle Biyoyakıt Tesisi'nde inceleme yapmak üzere geldiğini belirtti.



Biyoyakıt tesisinin daha önce üzerinde çalıştığı bir projeyle ilgili olduğunu anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Bakan olur olmaz hemen bakan yardımcımıza ve orman genel müdürümüze konuyu ilettim. Birkaç ayda proje ayağa kalktı. Proje basit haliyle şu: Orman atıklarını alıyorsunuz, bu atıkların arasına boruları döşüyorsunuz, bir taraftan soğuk su veriyorsunuz, bir taraftan da sıcak su alıyorsunuz. Buradaki amaç ısıtma. Serayı, bir evi ısıtabilirsiniz. Orman köyleri bunları kullanabilir. Nihayetinde 18 ay sonra bu atıklar tamamen torf ve gübre haline geliyor. Her açıdan kullanılabilir yönü var. En kısa zamanda orman köylerimizden birinde de uygulamaya aldık. Orayı da ziyaret edeceğiz. Bununla birlikte bir eko köy projesi... Kerpiçten, samandan yapılan evler... Bunların hepsini inceliyor olacağız. O köye Cumhurbaşkanımızı ve Hanımefendi'yi de davet edeceğiz."



Pakdemirli, tesisteki atıklardan 61,5 derece su elde edildiğini vurgulayarak, "Herhangi bir ısıtma yok. Orman atıkları kendi kendine, içinde kızışmasından dolayı 60 derecelik bir ısıya erişiyor. Bu tesisten elde edilen enerjiyle ısıtılan bir binayı inceledik. Binanın içi 30 dereceydi. 50 tonluk bir yığınla aşağı yukarı 200 metrekarelik bir evi ısıtmak mümkün. 18 ay sonunda atıklar tamamen torf, gübre ve kaliteli bir toprak olarak geri geliyor. Biyoyakıt tesisimiz, güzel bir permakültür uygulaması. Her atığın bir şekilde tekrar kullanılması ve çevreye zarar vermeden bundan kurtulmak amaçlanıyor. Özellikle geliri düşük orman köylerinde, gelir getirici projelerimize ek olarak bu projeleri uygulamak istiyoruz." diye konuştu.