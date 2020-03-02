BMW 150 çalışanını corona virüs şüphesi nedeniyle karantinaya aldı

Alman otomobil üreticisi BMW, Münih’teki ofisinde çalışan bir kişide corona virüs tespit edilmesinin ardından bu kişiyle temas eden 150 çalışanını karantinaya aldığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:



“BMW Grup’un Münih’teki ofisinde bir çalışanımızın corona virüs testinin pozitif çıktığını kabul ediyoruz. Söz konusu çalışanımız geçen haftasonundan beri gerekli tedavi almak için hastanede bulunuyor. Şu anda sağlığının iyi yönde gelişme gösterdiğini biliyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim ilk önceliğimizdir. Konuyla ilgili tedbirlerimizi arttışmış bulunuyoruz. Bu nedenle corona virüsü tespit edilen kişinin temas kurduğu tüm iş arkadaşlarına 14 günlük bir karantina uygulayacağız. Bununla birlikte bu çalışanımızın temas ettiği yerler ve bulunduğu bölgeler de dezenfekte ediliyor. Çalışmalarımız herhangi bir kısıtlama olmadan devam edecek. Sağlık uzmanları ve gerekli birimlerle sürekli temas halindeyiz.”



BMW’nin corona virüs tespit edilen çalışanının yaklaşık 150 iş arkadaşıyla yakın temas kurduğu belirtildi.



ALMANYA'DA VAKA SAYISI 150'YE YÜKSELDİ



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor. Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya'da corona virüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi.



Almanya'da Robert Koch Enstittüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada ülkedeki vaka sayısının 150'ye yükseldiğini bildirdi. Wieler, ülkede Kuzey Rhine-Westphalia'da 86, Baden-Württemberg ve Bavaria Baden-Württemberg'de 19'ar ve Bavyera'da 26 vakanın bulunduğunu söyledi.



DEV FUARLAR İPTAL EDİLDİ



Öte yandan, Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan alanının en büyüğü olan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.



Benzer şekilde İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.



Bununla birlikte, son model araçların kamuoyu önüne çıktığı global vitrin konumundaki Cenevre Otomobil Fuarı corona virüs nedeniyle iptal edildi. Fuarın iptal edilmesi üzerine dünyanın önde gelen otomobil üreticileri lansmanlarını dijital ortama taşıma kararı aldı.

CORONA VİRÜS KORKUSU MÜZE KAPATTIRDI