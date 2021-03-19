Bölgesel tren seferleri yeniden başlıyor

Orta mesafedeki şehirler arasında Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri 20 Mart itibarıyla yeniden başlayacak. Yolcular, HES koduyla trenlere binebilecek. Ankara-İstanbul hattında YHT sefer sayısı da 22 Mart'tan itibaren 10'a çıkarılacak.

Anadolu Ajansı 19.03.2021 - 13:33

Bölgesel tren seferleri yeniden başlıyor

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.

Yarın yeniden başlayacak seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı.

YOLCULAR HES KODU İLE TRENLERE BİNECEK

Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek.

Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçilmesi yönünden önem taşıyor.

Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar:

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye giden hatlar.

Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.

YHT SEFER SAYISI ARTIRILIYOR

Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a yükseltilecek.

Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek YHT'ler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.

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