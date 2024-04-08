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Borsa bugün açık mı/kapalı mı? Arefe günü (yarın) Borsa İstanbul çalışıyor mu?

Borsa çalışma saatleri, Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Borsada hisse senetleri bulunan vatandaşlar, bayram öncesi yatırım planı yapmak ve bütçelerini ona göre ayarlamak istiyor. Vatandaşlar "Borsa bugün açık mı, kapalı mı? Arefe günü borsa çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, borsa 8-9 Nisan'da açık mı?

Borsa bugün açık mı/kapalı mı? Arefe günü (yarın) Borsa İstanbul çalışıyor mu?

bugün açık mı? Sorusunun yanıtı, öncesinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. çalışma saatleri, arefe günü ve bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, borsa bugün açık mı/kapalı mı? Arefe günü (yarın) Borsa İstanbul çalışıyor mu?

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Borsa İstanbul çalışma saatleri, öncesinde belli oldu.

Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı arefe günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

Borsa bugün açık mı/kapalı mı? Arefe günü (yarın) Borsa İstanbul çalışıyor mu? - 1

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün ) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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