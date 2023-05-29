Borsa ne zaman, saat kaçta açılacak? (2023 Borsa İstanbul çalışma saatleri)

Borsa İstanbul'un çalışma saatleri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Yatırımcılar, borsanın bugün nasıl bir fiyatlama yapacağını yakından takip ediyor. Peki, Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak?



BORSA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?



Borsanın açılış ve kapanış saatleri, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sorgulanmaya başladı.



Buna göre; Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir.

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023



Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00

Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00

Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55

Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00

Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00

Kapanış Saati: 18.00 / 18.01

Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07

Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10 DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat