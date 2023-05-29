Borsa ne zaman, saat kaçta açılacak? (2023 Borsa İstanbul çalışma saatleri)

Borsa ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, 2023 Cumhurbaşkanlığı geçici seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de 12. Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesinin ardından Borsa İstanbul'un açılış saati araştırılmaya başladı. Peki, borsa ne zaman açılacak?

Borsa ne zaman, saat kaçta açılacak? (2023 Borsa İstanbul çalışma saatleri)

İstanbul'un çalışma saatleri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Yatırımcılar, borsanın bugün nasıl bir fiyatlama yapacağını yakından takip ediyor. Peki, Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak?

BORSA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Borsanın açılış ve kapanış saatleri, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sorgulanmaya başladı.

Buna göre; Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, işlemlerini gerçekleştirebilir.

Borsa ne zaman, saat kaçta açılacak? (2023 Borsa İstanbul çalışma saatleri) - 1

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00

Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00

Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55

Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00

Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00

Kapanış Saati: 18.00 / 18.01

Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07

Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10

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