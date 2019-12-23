Borsa 112 bin puanı aştı (20 ayın zirvesinde)

Borsa İstanbul 100 endeksi, 112 bin puanı aşarak 20 ayın zirvesine yükseldi. Endeks en yüksek 112 bin 154 puanı görürken, şu dakikalarda 111 bin seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,52 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 111.176,75 puandan tamamladı.



Uzmanlar, ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların açık olduğu günlerde de düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini bildirdi.



Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.



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