Buğday fiyatı rekor kırdı

Buğday vadeli kontratları, kuraklığın mahsulü olumsuz etkilemesi ve küresel stoklarda azalma tehdidini getirmesi ile birlikte yükseldi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 11:33 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 12:12

Buğday fiyatı rekor kırdı

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Buğday vadeli kontratları, Kuzey Amerika'nın ovalarından Rusya’da Urallara, kuraklığın mahsulü olumsuz etkilemesi ve küresel stoklarda azalma tehdidini getirmesi ile birlikte yeni zirveler gördü.

Çok amaçlı un üretimi için kullanılan sert kırmızı kış buğdayı 2014’ten beri en yüksek fiyatı gördü. Kek, kurabiye ve kraker yapımında kullanılan yumuşak kış buğdayı için gösterge vadeli kontratlar da yükseldi.

Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Brezilya'da artan yağışlar ile beraber üretimin artacağına yönelik beklentiler ise kahve ve şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

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