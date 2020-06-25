Büyük hissedar kurtarma planını desteklediğini açıkladı: Hisseler yükseliyor

Lufthansa Grubu’nun bugünkü olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarlar, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketini kabul edip etmeme konusunda karar verecek.

Lufthansa Grubu tarafından daha önce yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun bugün düzenlenecek genel kurul toplantısına katılımın yüzde 50’nin altında kalmasını beklediğini duyurmuştu.



Kurtarma paketinin genel kurulda kabul edilmesi için katılanların üçte ikisinin lehte oy kullanması gerekiyor.



Şirketin en büyük hissedarlarından Alman milyarder Heinz Hermann Thiele, hükümet tarafından sağlanması öngörülen kurtarma paketinin kendisini memnun etmediğini dile getirmişti. Ancak Hermann hissedarların oy kullanmasından bir gün önce yatırımcı desteğini verdiğini duyurdu. Ardından şirket hisseleri de yükselişe geçti.

Lufthansa, kurtarma paketinin reddedilmesi ve başka bir çözüm bulunamaması durumunda, yıllık genel kurul toplantısından birkaç gün sonra iflas hukuku uyarınca kredi verenlerden korunmak için iflas koruma başvurusu yapılabileceğini kaydetmişti.



Lufthansa hissedarlarının yüzde 85'i Almanya'da yaşıyor. Thiele, Alman hava yolu şirketinin yüzde 15,5 hissesini elinde bulunduruyor.



Şirket, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti.



Hükümet 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.



Şirketin denetleme kurulunun kabul ettiği kurtarma paketi; Alman hükümetinin, Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) aracılığıyla yüzde 20 hisse satın alarak şirkete sermaye takviyesini içeriyor.

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