'Çalışma hayatının Davos'u' yarın toplanacak

Ulusal ve uluslararası en geniş üst düzey katılım ile gerçekleşecek Ortak Paylaşım Forumu, "Çalışma Hayatınının Sürdürülebilirliği" ana teması ile düzenlenecek.



TİSK’in ev sahipliğinde Divan Kuruçeşme’de düzenlenecek Forum’da; kamu, işçi ve işveren temsilcileri sürdürülebilir bir çalışma hayatının anahtar noktalarını konuşacak.



Bu yıl “İkiz dönüşüm” ve İşgücünün sürekliliği” odak noktalarının detaylandırılacağı Forumda, iklim krizine karşı nasıl önlem alınması gerektiği, refahın nasıl adil paylaşılabileceği, ikiz dönüşümün çalışma hayatına getireceği etkilerin nasıl yönetilebileceği ve yeşil mesleklere bugünden nasıl hazırlanabileceği konuları da masaya yatırılacak.



TİSK sürdürülebilirlik liderlerine sözü verecek



Uzman konuşmacıların ve birbirinden değerli kurumların sürdürülebilirlik liderlerinin yer alacağı Forum’da sanayide sektörel boyutta sürdürülebilirliğe yaklaşım, yeşil dönüşümün sektörel etkileri ve bu kapsamda yürütülen iyi uygulamalar mercek altına alınacak ve bu kapsamda Ülkemiz adına atılması gereken adımlar değerlendirilecek.



Ayrıca, kaçınılmaz olan Yeşil Dönüşüm sürecinin zorlukları ve yaratacağı fırsatlar, uluslararası kurum ve kamu temsilcilerinin üst düzey katılımı ile ele alınacak.



Çalışma hayatının olmazsa olmazı İş Sağlığı ve Güvenliği konusu Forum’da yine yerini alacak



Ortak Paylaşım Forumu’nda her yıl ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu bu yıl teknoloji odağında değerlendirelecek. TİSK tarafından yürütülen İSG’de teknoloji kullanımına yönelik birbirinden değerli projeler mercek altına alınacak olup projeler kapsamında iş birliği içerisinde olunan teknoloji ve kamu paydaşları da forumda yerini alacak.



Etkinlik, https://www.ortakpaylasimforumu.org/ web sayfasından canlı olarak takip edilebilecek.