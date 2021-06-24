Carrefour'dan küresel yapılanma planı

Fransız perakende devi Carrefour küresel operasyonunu gözden geçirme planı yapıyor.



Bloomberg'in haberine göre, Carrefour'un Tayvan ve Polonya birimlerinin satışına karar verdiğini ve uluslararası denetim firması KPMG'nin de satış sürecinde danışman olacağını bildirmişti.



Şirket sözcüsü, bu haberi teyit etmezken küresel operasyonun stratejik değerlendirmesine hazırlanıldığını açıkladı.



Şirketin yönetimini 2017 yılında devralan CEO Alexandre Bompard, bu yılın başlarında Kanadalı market zinciri Couche-Tard ile olan görüşmelerine, Fransız hükümetinin anlaşmaya karşı çıkması nedeniyle son vermek zorunda kalmıştı.



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