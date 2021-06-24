Carrefour'dan küresel yapılanma planı

Fransız perakendeci Carrefour küresel operasyonunu gözden geçirme planı yapıyor. Tayvan ve Polonya birimlerinin satışa çıkarılacağı yönünde çıkan haberleri reddeden şirket yetkilileri, uluslararası operasyonlarda stratejik inceleme hazılığı yapıldığını açıkladı.

ntv.com.tr 24.06.2021 - 14:16

Carrefour'dan küresel yapılanma planı

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Fransız perakende devi Carrefour küresel operasyonunu gözden geçirme planı yapıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Carrefour'un Tayvan ve Polonya birimlerinin satışına karar verdiğini ve uluslararası denetim firması KPMG'nin de satış sürecinde danışman olacağını bildirmişti.

Şirket sözcüsü, bu haberi teyit etmezken küresel operasyonun stratejik değerlendirmesine hazırlanıldığını açıkladı.

Şirketin yönetimini 2017 yılında devralan CEO Alexandre Bompard, bu yılın başlarında Kanadalı market zinciri Couche-Tard ile olan görüşmelerine, Fransız hükümetinin anlaşmaya karşı çıkması nedeniyle son vermek zorunda kalmıştı.

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