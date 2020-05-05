Çay hasadı için seyahat kısıtlamasından muafiyet talebi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, başta Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde oturan yaş çay bahçesi sahipleri ve yakınlarının, Doğu Karadeniz'e dönmesine izin verilmesi gerektiğini bildirdi.



Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, yakında başlayacak 2020 ürünü yaş çay alım kampanyasında, corona virüs salgını nedeniyle işçi sıkıntısını aşmak amacıyla arayışların sürdürüldüğünü belirtti.



Herkesin fedakarlık yapması ve bazı güçlüklere katlanması gereken bir süreçten geçildiğine işaret eden Arslantürk, "Burada fedakarlık da başta bahçe sahipleri ve yakınları olmak üzere çay yöresinde yaşayanlara düşmektedir. Başta devlet olmak üzere hepimiz önceliği sağlığa vererek tedbirler almak, ona göre yol haritası çizmek zorundayız" ifadesini kullandı.



"ÖYLE VEYA BÖYLE BAŞARMAK ZORUNDAYIZ"



Arslantürk, çayın hasadını geçmişte yöre insanının yaptığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Dışarıya göçler oldu. Dışarıdan Gürcüler geldi. Çayın toplama işi adeta yöre halkının dışına çıktı. Bugün zoraki de olsa farklı bir tablo ile karşı karşıyayız. Toplama işini öyle veya böyle başarmak zorundayız. Çayı bahçede bırakacak halimiz yok. Bunun için sözü edilen başta Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde oturan çay bahçesi sahipleri ve yakınlarının, Doğu Karadeniz'e dönmesine izin verilmesi gerekir. Bilim Kurulu'nun görüş ve istekleri doğrultusunda gurbettekilerin sılaya dönmesi kolaylaştırıldığında sorun büyük ölçüde çözülür."



"YÜZDE 20 AZALMA OLABİLİR"

Toplama işlemi sırasında bazı aksamaların olabileceğini, bunun için de ilave tedbirler gerektiğini vurgulayan Arslantürk, şunları kaydetti:



"Üretici birlikleri, belediyeler, çay sanayicileri gibi sektörle ilgili kesimler de bu yönde çalışmalar yapıyorlar. Yine de toplamada ürün bazında yüzde 15-20 azalma olabilir. Bunları da göze alacağız. Hedefimiz minimum maliyetle maksimum fayda yaratabilmek olmalıdır. Bunun için de sektörün bileşenleri başta olmak üzere yöre halkı imece yapmalı, le ele vermelidir."



Arslantürk, fındıkta da ağustos ayında başlayacak hasat işleminde hastalığın seyrine göre benzer sıkıntıların gündeme gelebileceğini ifade ederek, çaydaki deneyimin fındıkta meydana gelebilecek böylesine bir sıkıntının aşılmasında da tecrübe olacağını belirtti.

