Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 24 Haziran 2021 altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 492,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 494,1 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 494,2 lira ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.276 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü yatay tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.777 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin ons altında yön arayışının sürmesine neden olduğunu ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme ile kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunacağını kaydetti.



Analistler ayrıca, teknik açıdan ons altında 1.770-1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.