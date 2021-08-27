Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 27 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

27.08.2021 - 09:32

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 27 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, cumhuriyet altını ise 3.170 lira seviyesinde... 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı.

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının, üyelerin faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmeyi tartıştığını ortaya koyduğunu kaydeden analistler, bugün Powell'ın varlık alımlarının azaltılması konusunda yapması beklenen yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Powell'ın konuşması öncesinde dün bazı Fed üyelerinin varlık alımlarının bu yıl azaltılmaya başlanması gerektiğini vurgulaması dikkati çekti.

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