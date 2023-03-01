Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesiyle üst üste üçüncü seansta da yükseldi ancak ABD'de yüksek seyrini sürdüren enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarının devam edeceği endişeleri kazanımları sınırladı.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,831 dolar seviyesinde işlem görüyor.



İç piyasada gram altın 1.111 lira, çeyrek altın 1.835 lira, cumhuriyet altını 7 bin 550 liradan satılıyor.

ABD'DEN KARIŞIK SİNYALLER



ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, ülkede Conference Board verilerine göre tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e geriledi.



Analistler, söz konusu gerilemeye karşın ABD'de enflasyon beklentilerinin hala oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, iş gücü piyasalarından gelecek yavaşlama sinyallerinin öneminin günden güne arttığını bildirdi.



Ülkede resesyon fiyatlamalarının geçen hafta önemli oranda zayıfladığını kaydeden analistler, "yumuşak iniş" ihtimalinin de piyasalarda olasılık dahilinde görüldüğünü bildirdi.



FED'DEN 75 BAZ PUAN DAHA ARTIŞ BEKLENTİSİ



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktararak, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağının öngörüldüğünü hatırlattı.



Fed yetkilileri de para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcılar için piyasa tepkilerine çok fazla güvenmenin bir tehlike ve hata olduğunu savundu.