Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,36 azalışla 1.112 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.400 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,59 artışla günü 1.837 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.832 dolardan işlem görüyor.
Dünya genelinde enflasyon baskısı devam ederken, bu durum tahvil piyasalarındaki satış eğilimini de hızlandırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin yüzde 30'u aştığını, temmuz ayına kadar da toplam 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.
Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında yer alacağını aktaran analistler, verilerden gelecek sinyallerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.