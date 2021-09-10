Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 10 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 781,10 lira, satış fiyatı 800,64 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 487,83 lira, satış fiyatı 488,48 lira seviyesinde yer alıyor.

10.09.2021 - 07:51

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...


GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...