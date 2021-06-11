Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 11 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 824,27 lira, satış fiyatı 844,91 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 514,86 lira, satış fiyatı 515,44 lira seviyesinde yer alıyor.

11.06.2021 - 08:51

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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