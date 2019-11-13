Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 433,42 lira, satış fiyatı ise 444,27 lira seviyesinde yer alıyor. Spot piyasada gram altın alış fiyatı 270,85 lira, satış fiyatı 270,94 liradan işlem görüyor.

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