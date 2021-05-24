Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Altın piyasasında haftanın ilk gününde de geçtiğimiz günlerde yaşanan yukarı yönlü değişimin etkileri sürüyor.



Son dönemde yaşanan artışla birlikte 500 lira barajını aşan altının gram fiyatı, 510 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 824 liradan alıcı bulurken son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren Cumhuriyet altını ise 3 bin 391 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.884,21 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.875 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.





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Bugün yurt içi piyasalarda veri gündemi sakinken TCMB'nin mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklaması bekleniyor.





Dünyada ise İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmelerşin yanı sıra AB ülkelerinin liderlerinin yüz yüze yapacağı zirve toplantısı takip edilecek.

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