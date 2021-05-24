Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 24 Mayıs 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 24.05.2021 - 07:23

Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mayıs 2021 dolar - euro fiyatları)

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Geride bıraktığımız hafta  8,30'a kadar çekildikten sonra yukarı yönlü eğililm sürse de 8,40'ın altında kalmayı başaran dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. 

Dolar kuru şu dakikalarda 8,42 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 10,26 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içi piyasalarda veri gündemi sakinken TCMB'nin  mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklaması bekleniyor. 

Dünyada ise İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmelerşin yanı sıra AB ülkelerinin liderlerinin yüz yüze yapacağı zirve toplantısı takip edilecek.

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