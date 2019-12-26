Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 459,13 lira, satış fiyatı 470,59 liradan işlem görüyor. Gram altın ise aynı saatlerde 286,75 lira alış fiyatı, 287,09 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.