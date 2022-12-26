Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.086 lira seviyesinde işlem görüyor.



Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,44 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı.



Çeyrek altın 1.780 lira, Cumhuriyet altını da 7.225 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,31 artarak günü 1.797 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.807 dolardan işlem görüyor.



Geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeyi sürdürürken, fiyatlamalardaki resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemeye devam etti.



Analistler, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışının sürdüğünü belirterek, bugün batı ülkelerinde Noel tatili nedeniyle piyasaların neredeyse tamamının kapalı olduğunu kaydetti.



Açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.