Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Haziran anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 370,52 lira, satış fiyatı ise 371,20 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 372,41 lira, satış fiyatı 372,88 liradan işlem görüyor.

03.06.2020 - 08:44

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