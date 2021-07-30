Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 30 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 797,79 lira, satış fiyatı 817,51 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 498,20 lira, satış fiyatı 498,85 lira seviyesinde yer alıyor.

30.07.2021 - 08:43

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...


GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...